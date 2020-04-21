Синоптики рассказали, когда ждать дожди: погода, карта

Магнолии (фото - pixabay.com)

В Украине сегодня, 21 апреля, ожидается северный ветер, в восточных областях - северо-западный, на выходных - дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди – на востоке и Крыму, а также в приазовской части Запорожья.

Температура воздуха днем будет + 8, + 13 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Диденко уточнила, что в ближайшие выходные в Украине ожидаются дожди, а во второй половине недели ощутимо потеплеет.

В ГСЧС предупредили, что ночью 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0,-5 градусов.

Ночью 23 апреля в Сумской и восточных областях ожидаются заморозки 0, -5 градусов. Ночью в Киеве 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0, -3 градусов. Ночью в Киевской области 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы 0, -3 градусов.

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.