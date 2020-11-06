Синоптики рассказали, когда ждать первых морозов: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, первые морозы, хотя и небольшие, придут в Украину с 11 ноября

6 ноября в течение дня ожидается + 6 + 10 градусов, на юге будет до +12 градусов, с 11 ноября в Украину придут первые морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер в пятницу – с северо-запада, возможны сильные порывы.

В Киеве – без осадков, температура воздуха около +8 градусов.

"В субботу-воскресенье станет на пару градусов теплее: + 8, + 13 градусов", – уточнила Диденко.

В Киеве удержится сухая погода, немного потеплеет, до +10, + 12 градусов.

Со среды, 11 ноября, постепенно будет заходить похолодание до небольших морозов, ночью и днем ​​до + 1, + 6 градусов.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

Арина Толина

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