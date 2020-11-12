Синоптики рассказали, когда ждать первый снег: погода, карта

Пр прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 ноября местами в четырех областях возможен дождь с мокрым снегом

Под влиянием антициклона на выходных на севере и центре ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Поскольку температура воздуха будет низкой, а ночью даже с "минусами", то 14-15 ноября местами в Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской области возможен дождь с мокрым снегом", – отметила Диденко.

Сегодня на западе будет +5 градусов, востоке +2 градуса, севере +6 градусов, юге + 9 градусов. В центре днем ожидается +7 градусов.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

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Арина Толина

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