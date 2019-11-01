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Синоптики рассказали, когда ждать потепления и дождей: карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления и дождей: карта - Фото
Фото: depositphotos.com
01.11.2019, 09:07

С 3 ноября начнется потепление, ожидаются дожди

Сегодня, 1 ноября, на большинстве территории страны сохранится сухая, холодная погода, потепление начнется с 3 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Однако еще побудет холод, днем ​​ожидается + 3, + 8 градусов. Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до + 8, + 14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди, и усилится ветер", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 1 ноября - сухо и холодно, днем ​​не выше +6 градусов.

В субботу уже до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и +12 градусов.

"На следующей неделе может разогнаться даже до +16 градусов. Так что держите голову в равновесии, так как такие метаморфозы синоптические могут немного нас тормозить", - предупредила синоптик.

  • 31 октября Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. 
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