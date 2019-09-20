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Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
20.09.2019, 08:44

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление ожидается 22-23 сентября, а ближайшей ночью будут заморозки

Пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду на большинстве территории страны, потепление будет 22-23 сентября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в западных областях - штормовой ветер, ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Фото: meteo.gov.ua

"Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

В Киеве – дождь, около +12, +13 градусов. "В ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0, -3 градуса", - уточнила Диденко.

Она напомнила, что в течение 22-23 сентября ощутимо потеплеет.

  • 17 сентября сообщалось, что на этой неделе ночью ожидаются заморозки.
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Наталья Диденко погода потепление заморозки карта
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