Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Атмосферный фронт северного циклона 23 января постепенно уменьшит свое влияние на западе и севере Украины, поэтому днем там осадков существенных не будет, в конце этой недели - потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Дождь и мокрый снег наиболее вероятными ожидаются в восточных областях, в центральной части и местами на юге. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного", - отметила Диденко.
По ее словам, температура воздуха будет 0 градусов.
В Киеве - ветер северо-западный, местами сильные порывы 15-18 м/с. "Потепление - в конце текущей и в начале следующей недели", - уточнила Диденко.
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