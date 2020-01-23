Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

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Атмосферный фронт северного циклона 23 января постепенно уменьшит свое влияние на западе и севере Украины, поэтому днем ​​там осадков существенных не будет, в конце этой недели - потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дождь и мокрый снег наиболее вероятными ожидаются в восточных областях, в центральной части и местами на юге. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха будет 0 градусов.

В Киеве - ветер северо-западный, местами сильные порывы 15-18 м/с. "Потепление - в конце текущей и в начале следующей недели", - уточнила Диденко.

9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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