Синоптики рассказали, когда ждать тепла: погода, карта

Фото: unsplash.com

Сегодня, 4 апреля, в течение дня столбики термометров повысятся до +9, +15 градусов, на востоке будет до + 4, + 8 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Осадки какие-то существенные маловероятны - антициклон. Ветер остается порывистый, иногда и сильным, что снизит ощущение комфорта", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве будет без осадков, днем ​​+10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели. В воскресенье из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев", - сказала Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.