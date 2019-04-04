Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 08:20

Синоптики рассказали, когда ждать тепла: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать тепла: погода, карта - Фото
Фото: unsplash.com

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца недели ожидается потепление

Реклама
Реклама

Сегодня, 4 апреля, в течение дня столбики термометров повысятся до +9, +15 градусов, на востоке будет до + 4, + 8 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Осадки какие-то существенные маловероятны - антициклон. Ветер остается порывистый, иногда и сильным, что снизит ощущение комфорта", - отметила Диденко.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве будет без осадков, днем ​​+10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели. В воскресенье из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев", - сказала Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 