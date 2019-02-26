Синоптики рассказали, когда начнется потепление: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 февраля, ожидается мокрый снег на большинстве территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ветер. Северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 м/c. Мокрый снег опять появится. Ожидается практически везде, только к западу и югу дойдет вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - отметила Диденко.

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По ее словам, днем ​​0, +3 градусов, на западе до + 7 градусов.

В Киеве - мокрый снег, местами дождь, ветер.

"По предварительным прогнозам, потепление начнется 4 марта", - отметила Диденко.

27- 28 февраля, в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ожидаются небольшие осадки.