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26.02.2019, 08:50

Синоптики рассказали, когда начнется потепление: погода, карта

Синоптики рассказали, когда начнется потепление: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидромецтентра, потепление начнется с 4 марта

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Сегодня, 26 февраля, ожидается мокрый снег на большинстве территории страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ветер. Северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 м/c. Мокрый снег опять появится. Ожидается практически везде, только к западу и югу дойдет вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - отметила Диденко.

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По ее словам, днем ​​0, +3 градусов, на западе до + 7 градусов.

В Киеве - мокрый снег, местами дождь, ветер.

"По предварительным прогнозам, потепление начнется 4 марта", - отметила Диденко.

27- 28 февраля, в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ожидаются небольшие осадки.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, синоптики
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