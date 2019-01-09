Синоптики рассказали, когда потеплеет: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня на большинтсве территории страны сохранится холодная погода, завтра, 10 января, ожидается незначительное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области", - отметила Диденко.

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По ее словам, на западе местами ослабнет холод до -3, -6 градусов.

В южной части днем ​​ожидается от -3 градусов мороза до +1 градусов. Снег ожидается в западных областях и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков. В Киеве днем ​​-8, -10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

"10 января в Украине потеплеет, кроме севера, 11 января снова похолодает, кроме востока", - уточнила синоптик.

Карты погоды на 10 января (фото -meteo.gov.ua)

8 января Диденко предупреждала, что в Украине ожидается в ближайшее время влажная погода. "Температура воздуха - аттракционные горки", - сказала синоптик.