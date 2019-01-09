Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 11:22

Синоптики рассказали, когда потеплеет: погода, карты

Синоптики рассказали, когда потеплеет: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидромеицентра, 10 января в Украине потеплеет, кроме севера

Реклама
Реклама

Сегодня на большинтсве территории страны сохранится холодная погода, завтра, 10 января, ожидается незначительное потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области", - отметила Диденко.

Реклама

По ее словам, на западе местами ослабнет холод до -3, -6 градусов.

В южной части днем ​​ожидается от -3 градусов мороза до +1 градусов. Снег ожидается в западных областях и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков. В Киеве днем ​​-8, -10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

"10 января в Украине потеплеет, кроме севера, 11 января снова похолодает, кроме востока", - уточнила синоптик.

Карты погоды на 10 января (фото -meteo.gov.ua)

8 января Диденко предупреждала, что в Украине ожидается в ближайшее время влажная погода. "Температура воздуха - аттракционные горки", - сказала синоптик.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, морозы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 