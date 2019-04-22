Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: погода, карта

Фото: unsplash.com

22 апреля в Украине будет солнечно, на западе местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Теплая погода достигнет + 12, + 17 градусов. В Киеве понедельник ожидается малооблачным, с солнцем в течение дня будет +14, +16 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на этой неделе "тепло будет усиливаться, будет много солнца".

19 апреля Диденко сообщала, что в начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди.