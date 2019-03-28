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28.03.2019, 08:35

Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло: погода, карта

Синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня осадки ожидаются на западе и юге

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В большинстве областей Украины 28 марта будут сухо, холодный воздух будет доминировать, потепление ожидается завтра, 29 марта. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В южной части в четверг - вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Лишь Одесская удержится от влажной погоды, в западных областях пройдут небольшие дожди", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве - без осадков и холодно. Днем ​​будет до +5 +8 градусов.

"С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, будет отличная погода - солнечная и теплая", - уточнила Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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