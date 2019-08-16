Синоптики сказали, где пройдут дожди: погода, карта

Дождь (фото - unsplash.com)

Сегодня, 16 августа, дожди пройдут на севере и центре страны. Об этом cообщает Укргидрометцентр.

"Дожди и грозы к концу недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки пройдут в восточных областях", - уточнила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины, на севере, в центральных областях и в южной части, будет сухая солнечная воздушная масса.

"Особенно благоприятными будут 17 и 18 августа для отдыхающих на юге, в традиционно курортных зонах, ведь ожидается солнечная сухая погода без сильной жары с температурой воздуха + 26, + 29 градусов", - добавила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик отметила, что следующая неделя обещает быть в Украине преимущественно сухой.

"Отдельные дожди и грозы пройдут в восточных областях и юго-востоке, однако значительная часть территории будет принадлежать малооблачной солнечной погоде. Температура воздуха повысится, но сильной жары не предвидится", - рассказала Диденко.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 25, + 30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче, + 29 + 34 градуса.

В Киеве до конца текущей недели температура воздуха предполагается комфортной, в течение дня + 22, + 25 градусов. С понедельника воздуха снова начнет прогреваться, и в столице уже ожидается + 25, + 28 градусов.