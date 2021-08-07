Синоптики сообщают об ухудшении погоды, объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 7 августа, на юге и востоке Украины объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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В восточных и южных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер.

В Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На западе страны сегодня +24..+26 градусов, в Закарпатской области +25..+27, в центральных областях +24..+28, на юге +28..+33, на востоке до +34 градусов.

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Денис Юдин

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