Синоптики сообщают об ухудшении погоды, объявлено штормовое предупреждение
07.08.2021, 10:06
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня, 7 августа, на юге и востоке Украины объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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В восточных и южных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер.
В Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
На западе страны сегодня +24..+26 градусов, в Закарпатской области +25..+27, в центральных областях +24..+28, на юге +28..+33, на востоке до +34 градусов.
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