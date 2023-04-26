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Скандал с учениками в "пионерской" форме. В Минобразования заявили о недопустимости травли

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 22:10
Скандал с учениками в
Фото - Управління освіти та інноваційного розвитку

Министерство образования и науки отреагировало на скандал с киевскими школьниками в форме, которая некоторым пользователям соцсетей напомнила пионерскую. Ведомство заявило, что не поддерживает травлю детей и будет стоять на их защите во всех образовательных процессах.

По данным украинских СМИ, фотографии школьников в одежде, якобы похожей на пионерскую, опубликовали на официальной странице Печерской районной госадминистрации Киева в Facebook, но впоследствии публикация исчезла.

В отделе Управления образования и инновационного развития сообщили, что 22 апреля 2023 года была проведена образовательная встреча "Лидерский форум" в столичной школе №90. Во время форума были выступления лидеров на разные темы, неформальное общение, интерактивы.

В комментариях к публикации пользователи Facebook акцентировали внимание на одежде школьников и напомнили о статье 436-1 Уголовного кодекса об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Скандал с учениками в "пионерской" форме. В Минобразования заявили о недопустимости травли

Организаторы мероприятия по этому поводу написали: "Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали – кораллового цвета, и если кому-то показалось, что они красные – это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится".

Скандал с учениками в "пионерской" форме. В Минобразования заявили о недопустимости травли

Сегодня, 26 апреля, в Минобразования отреагировали на скандал – подчеркнули, что "тоже обратили внимание" на фотографии учеников в платочках, напоминающих пионерские, но "в этой ситуации нужно было разобраться лучше".

В ведомстве заявили, что ученическое самоуправление организовало мероприятие, "и это следует приветствовать, ведь детей важно поддерживать и вдохновлять".

"Никоим образом не обрезать им крылья. Никоим образом не унижать. Это недопустимо. Мы никоим образом не поддерживаем травлю детей и будем стоять на их защите во всех образовательных процессах", – заявили в Минобразования.

  • В 2015 году Верховная Рада запретила пропаганду символики коммунистического и нацистского режимов.
Оксана Житнюк
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