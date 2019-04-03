Секс-скандал в КПИ: студентки устроили БДСМ-фотосессию

Скриншот: Facebook Ирины Сусловой

На физико-математическом факультете Киевского политехнического института им. Сикорского разгорелся скандал из-за фотоконкурса "Мисс ФМФ 2019". О конкурсе сообщил Facebook-паблик "Запрет".

Группа сообщила, что обнаружила в Instagram студенческого совета ФМФ фотографии, а в YouTube – видео откровенного содержания с соответствующими подписями.

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Фотоконкурсом заинтересовалась депутат Ирина Суслова. У себя в Facebook она сообщила, что направляет депутатское обращение в Минобразования и в ректорат КПИ, рассчитывая на объяснения.

"Вчера все вменяемые люди были шокированы фото, которые в сети выложил студсовет КПИ им. Сикорского. Он устроил так называемый "конкурс красоты", где во время фотосессии девушек снимали почти обнаженными в вульгарных позах в стиле "садо-мазо", - написала Суслова.