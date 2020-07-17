Сколько украинцев выздоровели от COVID-19: статистика по областям

29 769 больных украинцев уже выздоровели. Больше всего - в Черновицкой, Ровненской областях и в Киеве

По состоянию на 17 июля в Украине зафиксировали 57 264 случаев заражения коронавирусом, из них 29 769 больных уже выздоровели. Об эпидемиологической ситуации сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

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В Центре отмечают, что выздоровевших больше, чем тех, кто лечится от болезни – 26 079 против 29 769.

С начала пандемии больше всего людей выздоровели в Черновицкой, Ровенской областях и в Киеве. Из общего количества пациентов, выздоровели 5365 медработников.

Статистика выздоровевших по областях:

Винницкая область – 1711 выздоровели;

Волынская область – 2000 выздоровели;

Днепропетровская область – 1057 выздоровели;

Донецкая область – 298 выздоровели;

Житомирская область – 1234 выздоровели;

Закарпатская область – 1499 выздоровели;

Запорожская область – 535 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 1286 выздоровели;

Киев – 2320 выздоровели;

Киевская область – 2154 выздоровели;

Кировоградская область – 601 выздоровели;

Луганская область – 76 выздоровели;

Львовская область – 1305 выздоровели;

Николаевская область – 401 выздоровели;

Одесская область – 1081 выздоровели;

Полтавская область – 307 выздоровели;

Ровненская область – 3395 выздоровели;

Сумская область – 304 выздоровели;

Тернопольская область – 1504 выздоровели;

Харьковская область – 1570 выздоровели;

Херсонская область – 190 выздоровели;

Хмельницкая область – 804 выздоровели;

Черкасская область – 611 выздоровели;

Черновицкая область – 3217 выздоровели;

Черниговская область – 309 выздоровели.

Сейчас наибольшее количество активных больных на 100 000 населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

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809 заболевших коронавирусной болезнью В Украине за прошедшие сутки зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 848).



Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших.

Наталия Софиенко

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