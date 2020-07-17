Сколько украинцев выздоровели от COVID-19: статистика по областям
29 769 больных украинцев уже выздоровели. Больше всего - в Черновицкой, Ровненской областях и в Киеве
По состоянию на 17 июля в Украине зафиксировали 57 264 случаев заражения коронавирусом, из них 29 769 больных уже выздоровели. Об эпидемиологической ситуации сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
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В Центре отмечают, что выздоровевших больше, чем тех, кто лечится от болезни – 26 079 против 29 769.
С начала пандемии больше всего людей выздоровели в Черновицкой, Ровенской областях и в Киеве. Из общего количества пациентов, выздоровели 5365 медработников.
Статистика выздоровевших по областях:
Винницкая область – 1711 выздоровели;
Волынская область – 2000 выздоровели;
Днепропетровская область – 1057 выздоровели;
Донецкая область – 298 выздоровели;
Житомирская область – 1234 выздоровели;
Закарпатская область – 1499 выздоровели;
Запорожская область – 535 выздоровели;
Ивано-Франковская область – 1286 выздоровели;
Киев – 2320 выздоровели;
Киевская область – 2154 выздоровели;
Кировоградская область – 601 выздоровели;
Луганская область – 76 выздоровели;
Львовская область – 1305 выздоровели;
Николаевская область – 401 выздоровели;
Одесская область – 1081 выздоровели;
Полтавская область – 307 выздоровели;
Ровненская область – 3395 выздоровели;
Сумская область – 304 выздоровели;
Тернопольская область – 1504 выздоровели;
Харьковская область – 1570 выздоровели;
Херсонская область – 190 выздоровели;
Хмельницкая область – 804 выздоровели;
Черкасская область – 611 выздоровели;
Черновицкая область – 3217 выздоровели;
Черниговская область – 309 выздоровели.
Сейчас наибольшее количество активных больных на 100 000 населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
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- В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 809 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 848).
- Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших.
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