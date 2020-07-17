Минздрав планирует вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19

По данным Минздрава, за минувшие сутки исследовано 13 108 образцов методом ПЦР

В Украине сейчас делают 13000 - 14 000 ПЦР-тестов в день, к сентябрю этого года Минздрав намерен в два раза увеличить мощности для тестирования на COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"В начале апреля, когда я возглавил Минздрав, мы делали около 200-250 ПЦР-тестов в день. Сегодня эта цифра от 13000 до 14 000 в день. Мы на этом не останавливаемся, у нас в планах максимально увеличить мощности наших лабораторных центров. Сейчас в планах увеличить в два раза от того количества тестов, которые делаются сегодня", - отметил Степанов.

По состоянию на утро 17 июля, поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года зафиксировано 106 355 сообщений о подозрении на коронавирус.

За сутки исследовано 13 108 образцов методом ПЦР.

Степанов напомнил, что украинцам нужно соблюдать дистанцию, носить медицинские маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

809 заболевших коронавирусной болезнью По данным на 17 июля, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 848).

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Арина Толина

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