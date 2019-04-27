SkyUp запустила три рейса из Киева в Италию и Испанию

Скриншот с видео

26 апреля стартовали регулярные рейсы украинской авиакомпании SkyUp из Киева в Неаполь (Италия) и Аликанте и Тенерифе (Испания). Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Вчера в 5:30 из Киева вылетел рейс Киев-Неаполь.

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Авиарейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец стартует от 1869 грн (без багажа).

В 13:00 самолет SkyUp отправился на Тенерифе. Он также будет летать по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец - от 4 661 грн (без багажа).

В 16:00 отправился самолет по маршруту Киев-Аликанте. Билет в одну сторону без багажа - от 2000 грн.

2 апреля Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных рейсов из Киева в Париж и Ниццу (Франция), а также из Харькова в Париж.