SkyUp запустила три рейса из Киева в Италию и Испанию

26 апреля стартовали регулярные рейсы украинской авиакомпании SkyUp из Киева в Неаполь (Италия) и Аликанте и Тенерифе (Испания). Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Вчера в 5:30 из Киева вылетел рейс Киев-Неаполь.
Авиарейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец стартует от 1869 грн (без багажа).
В 13:00 самолет SkyUp отправился на Тенерифе. Он также будет летать по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец - от 4 661 грн (без багажа).
В 16:00 отправился самолет по маршруту Киев-Аликанте. Билет в одну сторону без багажа - от 2000 грн.
2 апреля Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных рейсов из Киева в Париж и Ниццу (Франция), а также из Харькова в Париж.