Слезы и объятия: 14 моряков вернулись в Украину после трех лет плена - видео

Сегодня, 19 июня, в международном аэропорту Борисполь приземлился специальный рейс с 14 украинскими моряками - членами экипажа танкера "Рута", которые с апреля 2017 года были заключении в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Моряков встречали родные и близкие.
Список моряков, которые прилетели домой из Ливии:
1. Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г.р.
2. Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.1979 г.р.
3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.1993 г.р.
4. Сергей Бондар, старший механик, 17.09.1958 г.р.
5. Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г.р.
6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г.р.
7. Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г.р.
8. Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г.р.
9. Владимир Дымченко, моторист, 27.07.1969 г.р.
10. Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.1962 г.р.
11. Олег Дубовицкий, моторист 17.07.1960 г.р.
12. Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г.р.
13. Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г.р.
14. Александр Колесниченко, кок, 21.09.1956 г.р.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рейс должен был прилететь еще вчера, но по некоторым причинам задержался в Ливии на сутки.
Он также опубликовал видео встречи украинских моряков в аэропорту.