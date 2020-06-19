Слезы и объятия: 14 моряков вернулись в Украину после трех лет плена - видео

Моряки танкера "Рута" вернулись домой (Фото - пресс-служба ОП)

Сегодня, 19 июня, в международном аэропорту Борисполь приземлился специальный рейс с 14 украинскими моряками - членами экипажа танкера "Рута", которые с апреля 2017 года были заключении в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Моряков встречали родные и близкие.

Список моряков, которые прилетели домой из Ливии:

1. Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г.р.

2. Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.1979 г.р.

3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.1993 г.р.

4. Сергей Бондар, старший механик, 17.09.1958 г.р.

5. Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г.р.

6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г.р.

7. Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г.р.

8. Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г.р.

9. Владимир Дымченко, моторист, 27.07.1969 г.р.

10. Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.1962 г.р.

11. Олег Дубовицкий, моторист 17.07.1960 г.р.

12. Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г.р.

13. Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г.р.

14. Александр Колесниченко, кок, 21.09.1956 г.р.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рейс должен был прилететь еще вчера, но по некоторым причинам задержался в Ливии на сутки.

Он также опубликовал видео встречи украинских моряков в аэропорту.

В апреле 2017 года ВМС Ливии с применением оружия захватили украинский танкер "Рута". Экипаж арестовали по обвинению в незаконной перевозке нефти.

По международным морским конвенциям, члены экипажа не несут ответственности за лицензии и разрешения, а отвечают лишь за доставку грузов.

Председатель набсовета Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль" Светлана Фабрикант рассказала об ужасных условиях, в которых держали украинцев.