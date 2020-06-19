Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"В тюрьме спали по очереди". Экипаж танкера возвращается домой из Ливии

"В тюрьме спали по очереди". Экипаж танкера возвращается домой из Ливии - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
19.06.2020, 10:40

Сегодня в Киев возвратятся украинские моряки, которые три года провели в тюрьме Ливии

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые в апреле 2017 года были захвачены военно-морскими силами страны. Об этом сообщает пресс-служба Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

Моряки - жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Председатель набсовета фонда Светлана Фабрикант, которая способствовала освобождению пленных, рассказала об условиях, в которых держали украинцев.

"Они провели это время в нечеловеческих условиях. Маленькая камера, в которой держали всех 14 моряков. Они спали по очереди, ели острый и часто не свежий рис - больше ничего им не давали. Вы понимаете, что это Ливия, там жара. Некоторые из моряков заболели гепатитом С и другими тяжелыми болезнями", - рассказала она в комментарии Апострофу, добавив, что в европейских тюрьмах сейчас остаются 264 украинских моряка.

Список моряков, которые вылетели домой из Ливии:

1. Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г.р.

2. Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.1979 г.р.

3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.1993 г.р.

4. Сергей Бондар, старший механик, 17.09.1958 г.р.

5. Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г.р.

6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г.р.

7. Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г.р.

8. Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г.р.

9. Владимир Дымченко, моторист, 27.07.1969 г.р.

10. Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.1962 г.р.

11. Олег Дубовицкий, моторист 17.07.1960 г.р.

12. Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г.р.

13. Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г.р.

14. Александр Колесниченко, кок, 21.09.1956 г.р.

Военный самолет с ними вылетел спецрейсом украинского Ан-24 из аэропорта города Мисурата 19 июня около 04:40 утра по киевскому времени. Прибытие ожидается сегодня около 13:00. Моряков будут встречать родственники.

  • В апреле 2017 года ВМС Ливии с применением оружия захватили украинский танкер "Рута". Экипаж арестовали по обвинению в незаконной перевозке нефти.
  • По международным морским конвенциям, члены экипажа не несут ответственности за лицензии и разрешения, а отвечают лишь за доставку грузов.
Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
плен ливия возвращение моряки Рута танкер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 