"В тюрьме спали по очереди". Экипаж танкера возвращается домой из Ливии

Иллюстративное фото: LIGA.net

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые в апреле 2017 года были захвачены военно-морскими силами страны. Об этом сообщает пресс-служба Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

Моряки - жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Председатель набсовета фонда Светлана Фабрикант, которая способствовала освобождению пленных, рассказала об условиях, в которых держали украинцев.

"Они провели это время в нечеловеческих условиях. Маленькая камера, в которой держали всех 14 моряков. Они спали по очереди, ели острый и часто не свежий рис - больше ничего им не давали. Вы понимаете, что это Ливия, там жара. Некоторые из моряков заболели гепатитом С и другими тяжелыми болезнями", - рассказала она в комментарии Апострофу, добавив, что в европейских тюрьмах сейчас остаются 264 украинских моряка.

Список моряков, которые вылетели домой из Ливии:

1. Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г.р.

2. Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.1979 г.р.

3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.1993 г.р.

4. Сергей Бондар, старший механик, 17.09.1958 г.р.

5. Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г.р.

6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г.р.

7. Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г.р.

8. Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г.р.

9. Владимир Дымченко, моторист, 27.07.1969 г.р.

10. Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.1962 г.р.

11. Олег Дубовицкий, моторист 17.07.1960 г.р.

12. Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г.р.

13. Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г.р.

14. Александр Колесниченко, кок, 21.09.1956 г.р.

Военный самолет с ними вылетел спецрейсом украинского Ан-24 из аэропорта города Мисурата 19 июня около 04:40 утра по киевскому времени. Прибытие ожидается сегодня около 13:00. Моряков будут встречать родственники.

В апреле 2017 года ВМС Ливии с применением оружия захватили украинский танкер "Рута". Экипаж арестовали по обвинению в незаконной перевозке нефти.

По международным морским конвенциям, члены экипажа не несут ответственности за лицензии и разрешения, а отвечают лишь за доставку грузов.