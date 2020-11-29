UA

Смерть пациентов в Жолкве. Оборудование проверят во всех больницах страны – МОЗ

29.11.2020, 17:12
Смерть пациентов в Жолкве. Оборудование проверят во всех больницах страны – МОЗ - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

После трагедии, которая произошла в Жолкве, где в реанимации умерли два пациента из-за отключения электричества, в больницах всей страны проверят оборудование. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Из-за отключения электроснабжения в Жолковской районной больнице два пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. … Больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключается автоматически", – написал Степанов.

По его словам, в больницу Жолквы для выяснения всех обстоятельств случившегося срочно направили ​​комиссия.

"Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", – заявил министр.

  • Ранее сегодня сообщалось, что 27 ноября в больнице Жолкве Львовской области на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Жолква максим степанов коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 