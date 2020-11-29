Смерть пациентов в Жолкве. Оборудование проверят во всех больницах страны – МОЗ

После трагедии, которая произошла в Жолкве, где в реанимации умерли два пациента из-за отключения электричества, в больницах всей страны проверят оборудование. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Из-за отключения электроснабжения в Жолковской районной больнице два пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. … Больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключается автоматически", – написал Степанов.

По его словам, в больницу Жолквы для выяснения всех обстоятельств случившегося срочно направили ​​комиссия.

"Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", – заявил министр.

Ранее сегодня сообщалось, что 27 ноября в больнице Жолкве Львовской области на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наталия Медведева

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