Снег до 20 см, метели и сильный ветер: погода ухудшится - карта

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По данным Укргидрометцентра, 23 января в Винницкой, днем ​​и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января во Сумской, Харьковской и Луганской областях – сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см ). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В южных, Днепропетровской и Донецкой областях - снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели", - отметили в пресс-службе.

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Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области днем ​​23 января сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см) порывы ветра 15-20 м/с, метели.

В ГСЧС уточнили, что явления соответствуют желтому уровню опасности.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.