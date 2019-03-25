Снег в конце марта: когда ухудшится погода - карта

Фото: depositphotos.com

С понедельника по пятницу в Украине преимущественно холодно: ночью до "минусов", днем - до маленьких "плюсов". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"26 и 27 марта даже местами небольшой мокрый снег. С пятницы начнет теплеть и в течение 30-31 марта, по предварительным прогнозам, в большинстве областей будет отличная погода - солнечно и тепло", - отметила Диденко.

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Сегодня на западе - дождь, до +12 градусов, севере +10 градусов, юге +12 градусов, центре +10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.