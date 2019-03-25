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25.03.2019, 08:33

Снег в конце марта: когда ухудшится погода - карта

Снег в конце марта: когда ухудшится погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление начнется с 29 марта

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С понедельника по пятницу в Украине преимущественно холодно: ночью до "минусов", днем  - до маленьких "плюсов". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"26 и 27 марта даже местами небольшой мокрый снег. С пятницы начнет теплеть и в течение 30-31 марта, по предварительным прогнозам, в большинстве областей будет отличная погода - солнечно и тепло", - отметила Диденко.

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Сегодня на западе - дождь, до +12 градусов, севере +10 градусов, юге +12 градусов, центре +10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, погода, снег, похолодание
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