Снегопады и метели. Заработала круглосуточно "горячая линия"

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах в связи с осложнением погодных условий 5-6 февраля (до оранжевого, II уровня опасности). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно "горячая линия" (044) 287 11 40.

Водителям напомнили, что есть перечень площадок отстоя автотранспорта на дорогах государственного значения в случае непогоды.

В пресс-службе Укравтодора отметили, что по состоянию на 06:00 на дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе.