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Снегопады и метели. Заработала круглосуточно "горячая линия"

Снегопады и метели. Заработала круглосуточно "горячая линия" - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
05.02.2020, 09:19

Украинцам напомнили, что для получения информации о состоянии дорог в непогоду работает "горячая линия" (044) 287 11 40

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах в связи с осложнением погодных условий 5-6 февраля (до оранжевого, II уровня опасности). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно "горячая линия" (044) 287 11 40.

Водителям напомнили, что есть перечень площадок отстоя автотранспорта на дорогах государственного значения в случае непогоды.

В пресс-службе Укравтодора отметили, что по состоянию на 06:00 на дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе.

  • 5 февраля в Украину пришел циклон Petra, который вызвал ухудшение погоды: сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед
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