Соцопрос к 8 марта. 83% украинцев считают, что задача женщины – забота о семье

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Большинство украинцев считают главной задачей женщины заботу о доме и семье, а главной задачей мужчины – зарабатывание денег. Таковы результаты соцопроса, проведенного группой Рейтинг.

83% опрошенных согласны с утверждением, что важнейшая задача женщины - заботиться о доме и семье. С тем, что важнейшая задача мужчины - зарабатывание денег, согласны 75%. При этом ответы мужчин и женщин на эти вопросы были примерно одинаковыми.

68% согласны, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств. 27% с этим не согласны.

С тезисом, что женщины меньше заинтересованы, чем мужчины, в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% опрошенных (не согласны 34%). В то же время с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать такие должности, не согласны 62%, согласны – 29%.

78% согласились с тем, что женщины чаще, чем мужчины, принимают решения, исходя из своих эмоций. 67% согласны с тем, что недопустимо, когда мужчины плачут (25% не соглашаются с этим).

Социологи обращают внимание, что с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, о недопустимости мужского плача и о меньшей заинтересованности женщин в политике соглашались чаще именно женщины.

Опрос проведен 21-25 февраля 2020 г среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

В 2018 году, согласно результатам опроса, проведенного при участии Минсоцполитики, 70% украинских мужчин считали, что хорошая жена должна заботиться о доме и готовить для семьи. 67% мужчин были убеждены, что им должно принадлежать решающее слово в семье.