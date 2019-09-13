Создатель сериала Чернобыль призвал Украину развивать кино

Крейг Мейзин (Фото - скриншот из видео BAFTA Guru - Youtube)

Украине стоит активнее развивать и поддерживать собственное историческое кино, заявил создатель сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает пресс-служба форума.

"Правда в том, что такие истории (как история Чернобыльской катастрофы) должны рассказывать не американцы, как я... Думаю, было очень хорошо начать думать про ваше искусство, про вашу культуру как способ высказывания. Оглядываться на свое прошлое как можно более чистым и ясным взглядом - это нормально и хорошо. В украинской истории ХХ века - драматические, грустные и, одновременно, прекрасные стороны. Они нужны нам всем", - заявил Мейзин.

Он добавил, что мир до сих пор почти ничего не знает про такую масштабную трагедию, как Голодомор.

"Люди, которые могут поддерживать кинопроизводство в Украине - я вас призываю, поддержите своих кинематографистов. Благодаря этому люди смогут рассказать свои истории. Рассказать их такими, какими они действительно были", - сказал Мейзин.

25 июня сообщалось, что в Зоне отчуждения начался туристический бум после выхода сериала "Чернобыль".

17 июля стало известно, что сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии ЭММИ.

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