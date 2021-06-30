Спасатели объявили штормовое предупреждение: июль начнется с ливней, гроз и града

Завтра, 1 июля 2021 года, в Украине ожидаются грозы и град. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Ухудшение погоды коснется западных и центральных областей (кроме Сумской), а также Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре 15-24 м/с.

Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут сильные дожди.

Карта погодных условий:

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Денис Юдин

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