Спасатели объявили штормовое предупреждение: июль начнется с ливней, гроз и града
30.06.2021, 14:55
Дождь (фото - pixabay.com)
Завтра, 1 июля 2021 года, в Украине ожидаются грозы и град. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Ухудшение погоды коснется западных и центральных областей (кроме Сумской), а также Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре 15-24 м/с.
Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут сильные дожди.
Карта погодных условий:
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