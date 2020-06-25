Спасатели ожидают повышения уровня воды в реках

Наводнение на Западной Украине (фото: пресс-служба Кабминета министров)

В Украине ожидается очередной паводок. 25-28 июня в Укргидрометцентре прогнозируют повышение уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"На отдельных участках Днестра, Тисы и на Пруте в Черновцах случится затопление пойм, достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов вблизи реки, автодорог местного значения", - сообщили в ГСЧС.

Согласно данным ГСЧС:

- 25-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м. Местами возможно затопление пойм, пастбищ и сенокосов возле пгт Любешова.

- 25-26 июня на Тиса ожидаются повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 м.

- 25-26 июня в верховье Днестровского водохранилища возле села Рухотин Черновицкой области ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречной инфраструктуры.

- 27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на Днестре у села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате чего возможно затопление трассы Одесса-Рени.

Для пропуска дождевого паводка в течение 25 июня решено повысить базисный среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС.

При этом уровень воды в Днестре может подняться до отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

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23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки . Людей эвакуируют из аварийных домов.



В правительстве говорят, что паводки сопоставимы по масштабу с теми, что были в 2008 году. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений,

24 июня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн