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Спасатели ожидают повышения уровня воды в реках

Спасатели ожидают повышения уровня воды в реках - Фото
Наводнение на Западной Украине (фото: пресс-служба Кабминета министров)
25.06.2020, 17:35

Уровень воды может подняться в Припяти, Днестре, Тисе и Пруте

В Украине ожидается очередной паводок. 25-28 июня в Укргидрометцентре прогнозируют повышение уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"На отдельных участках Днестра, Тисы и на Пруте в Черновцах случится затопление пойм, достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов вблизи реки, автодорог местного значения", - сообщили в ГСЧС.

Согласно данным ГСЧС:

- 25-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м. Местами возможно затопление пойм, пастбищ и сенокосов возле пгт Любешова.

- 25-26 июня на Тиса ожидаются повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 м.

- 25-26 июня в верховье Днестровского водохранилища возле села Рухотин Черновицкой области ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречной инфраструктуры. 

- 27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на Днестре у села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате чего возможно затопление трассы Одесса-Рени.

Для пропуска дождевого паводка в течение 25 июня решено повысить базисный среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС.

При этом уровень воды в Днестре может подняться до отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

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  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • В правительстве говорят, что паводки сопоставимы по масштабу с теми, что были в 2008 году. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.
  • 24 июня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн
Наталия Софиенко
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ГСЧС спасатели наводнение реки
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