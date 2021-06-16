Спасатели предупреждают о грозах и граде: карта погодных условий

В большинстве центральных, южных и восточных областей Украины сегодня, 16 июня, ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели сообщают, что из-за непогоды на утро 16 июня были обесточены 177 населенных пунктов в восьми областях.

"Днем 16 июня в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в отельных районах град, шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении ведомства.

Укргидрометцентр опубликовал карту погодных условий:

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Денис Юдин

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