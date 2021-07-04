Спасатели предупреждают о плохой погоде: в Украине ожидают грозы, град и шквалы – карта
04.07.2021, 12:10
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня, 4 июля, в Украине ожидаются грозы, в большинстве южных и некоторых центральных областей – град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Грозы могут пройти во всех областях Украины. Град и шквалы до 15-25 м/с ожидаются в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
Карта погодных условий:
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня на западе страны +21..+25, в центральных областях +25..+28, в южных +26..+29в восточных +29..+31.
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