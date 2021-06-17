Спасатели предупреждают о сильных дождях и граде: карта погодных условий
17.06.2021, 09:25
Иллюстративное фото: depositphotos.com
На востоке и юге Украины сегодня, 17 июня, ожидаются значительные дожди и грозы, местами шквальный ветер и град. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По данным синоптиков, сильные дожди пройдут в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, значительные – на юге и востоке страны. В южных и восточных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской ожидаются грозы, шквалы и град.
Укргидрометцентр опубликовал карту погодных условий:
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