Спасатели предупреждают о сильных дождях и граде: карта погодных условий

На востоке и юге Украины сегодня, 17 июня, ожидаются значительные дожди и грозы, местами шквальный ветер и град. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным синоптиков, сильные дожди пройдут в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, значительные – на юге и востоке страны. В южных и восточных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской ожидаются грозы, шквалы и град.

Укргидрометцентр опубликовал карту погодных условий:

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Денис Юдин

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