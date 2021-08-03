Спасатели предупреждают об опасных погодных условиях: где пройдут грозы и град
03.08.2021, 09:03
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня в Украине ожидаются небезопасные погодные условия, предупреждает пресс-служба ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Синоптики прогнозируют грозы, шквальный ветер и град на юге и востоке Украины, в Полтавской и Львовской областях.
В Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской области ожидаются грозы и шквальный ветер, в Кировоградской области – грозы.
На западе сегодня +23..+26, в центральных областях до +28, на юге до +33, на востоке до +35.
Из-за сложных погодных условий на 7:00 сегодня были обесточены 129 населенных пунктов в Сумской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Киевской областях.
Читайте также: Июль в Киеве вошел в тройку самых жарких за 140 лет наблюдений, полмесяца было жарче +30
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии