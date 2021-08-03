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Спасатели предупреждают об опасных погодных условиях: где пройдут грозы и град

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 09:03
Спасатели предупреждают об опасных погодных условиях: где пройдут грозы и град - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в Украине ожидаются небезопасные погодные условия, предупреждает пресс-служба ГСЧС.

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Синоптики прогнозируют грозы, шквальный ветер и град на юге и востоке Украины, в Полтавской и Львовской областях.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской области ожидаются грозы и шквальный ветер, в Кировоградской области – грозы.

На западе сегодня +23..+26, в центральных областях до +28, на юге до +33, на востоке до +35.

Из-за сложных погодных условий на 7:00 сегодня были обесточены 129 населенных пунктов в Сумской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Киевской областях.

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Денис Юдин
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