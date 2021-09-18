Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: где пройдут сильные дожди – карта
18.09.2021, 10:20
Дождь (фото - pixabay.com)
Синоптики прогнозируют сильный ветер в западных областях Украины и сильные дожди в центральных и южных, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Сильные дожди ожидаются сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
На западе Украины, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Спасатели предупреждают о первом, желтом уровне опасности погодных условий.
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