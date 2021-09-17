Выходные будут холодными и дождливыми: прогноз погоды

На выходных в Украину придут дожди и похолодание. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 18 сентября, на западе и в центре +14..+19, в Черниговской и Сумской областях +13..+15. На востоке +20..+22, в Харьковской области +17..+19. На юге +19..+22, в Крыму до +23, в Одесской области до +24. Дожди, местами грозы ожидаются по всей Украине, кроме Луганской области.

В воскресенье, 19 сентября, на западе +9..+13, в Черновицкой области до +14, в Закарпатской – до +15. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях +12..+15, в Винницкой, Черкасской и Полтавской +14..+17, в Кировоградской до +18. На востоке +17..+20, в Донецкой области и на юге +20..+22, в Крыму до +23, в Днепропетровской области +16..+18. Дожди пройдут по всей Украине, кроме Николаевской и Одесской областей.

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Денис Юдин

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