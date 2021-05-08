Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: сильный ветер и заморозки
08.05.2021, 10:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня в Украине ухудшится погода, возможны заморозки, а также сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Сообщается, что сегодня утром и днем в Украине будут порывы ветра 15-20 м/с, объявлен первый уровень опасности. 9 и 10 мая ночью возможны заморозки в большинстве областей.
В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с, 9 и 10 мая ожидаются заморозки. В Киеве 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с, первый уровень опасности.
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