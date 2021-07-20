Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут дожди и грозы
Сегодня, 20 июля 2021 года, в Украине ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В западных областях страны, кроме Волынской и Ровенской, днем ожидаются сильные дожди. В центральных областях местами град и шквальный ветер до 15-20 м/с.
Грозы прогнозируют по всей территории Украины, кроме восточных областей, Запорожской области и Крыма.
На западе ожидается +21..+25, в центральных областях +25..+29, на востоке +31..+35, на юге +32..+35, в Запорожской и Луганской областях до +36.
В Ровенской, Житомирской, Черниговской, Запорожской области, а также в восточных и центральных областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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