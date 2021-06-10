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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут грозы, град и шквальный ветер

10.06.2021, 10:06
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украину идут грозы, град и шквальный ветер - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Днем 10 июня 2021 года в Украине ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквальный ветер, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным Укргидрометцентра, грозы ожидаются во всех областях Украины.

Град прогнозируют во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

Шквальные порывы ветра до 15-20 м/с – в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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Денис Юдин
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шквалы погода ГСЧС гроза град
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