Стандарты журналистики: ИМИ назвал тройку лидеров - инфографика

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LIGA.net, Укринформ и Український тиждень стали лидерами по соблюдению журналистских стандартов в онлайн-медиа. Об этом свидетельствуют результаты четвертой волны мониторинга Института массовой информации, который проводился в октябре.

Издания-лидеры показали средний уровень соблюдения журналистских стандартов 98%. Украинская правда оказалась на втором месте - 96%, на третьем - Зеркало недели и Новое время с результатом 94%.

Хуже всего журналистские стандарты соблюдает сайт Знай.ua - на нем уровень материалов без нарушений профессиональных стандартов составил всего 18%. В отчете ИМИ отмечается, что таких низких показателей не имело ни одно СМИ за все годы проведения мониторинга.

Интернет-СМИ оценивались по критериям баланса, достоверности и отделения фактов от комментариев.

В ходе мониторинга анализировались 18 общенациональных интернет-СМИ, выборка составила 900 материалов - по 50 взятых подряд одновременно с каждого сайта, включенного в монитоинг.

В августе ИМИ опубликовал результаты предыдущей волны мониторинга.

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