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Степанов: В Украине зарплата врача должна стартовать от 20 000 - 25 000 грн

11.07.2020, 10:45
Степанов: В Украине зарплата врача должна стартовать от 20 000 - 25 000 грн - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

По данным Минздрава, с 1 сентября этого года предусмотрено увеличение зарплаты врачам на 3500 грн

Нынешний уровень зарплат медиков является недостаточным, а заработная плата врача в Украине должна стартовать от 20 000-25 000 грн. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Голос народа министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20 000 - 25 000 грн, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал Степанов.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на 3500 грн.

"Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг ", - уточнил Степанов.

По его словам, в следующем году повышение зарплаты медицинским работникам будут заложены в тариф.

  • 20 мая сообщалось, что медикам, которые находятся в изоляции из-за коронавируса, Фонд социального страхования Украины будет выплачивать 100% утраченного ими заработка.
Арина Толина
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