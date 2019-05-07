Сугробы поверх зеленой травы: фото и видео из заснеженных Карпат

Фото: соцсети

В Карпатах выпало аномальное для этого времени года количество осадков в виде снега.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от выхода в горы. Утром на горе Поп Иван Черногорский температура составляла -6°С, ветер северо-западный, 20-25м/с. Облачно и ограниченная видимость.

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Пользователи социальных сетей публикуют фото снега поверх зеленой травы и листьев на деревьях.

По данным Укргидрометцентра, мокрый снег в Карпатах ожидается и завтра, 8 мая.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за циклона, который пришел в Украину, в Виннице вчера вечером прошел ливень с сильными порывами ветра: в городе повалены деревья, затоплены улицы, электрический транспорт остановлен.