Супрун объяснила, как правильно начинать худеть: с чего начать

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила, как правильно начинать худеть. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Прежде всего, если индекс массы тела более 25, стоит проверить болезни, сопровождающие избыточный вес", - уточнила Супрун.
По ее словам, необходимо сдать анализы, после чего врач должен изучить семейную историю пациента, образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы.
Супрун отметила, что на основе клинического вывода, врач должен предложить схему похудения: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды.
"Для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставят целью сбросить от 5 до 15% веса. Если есть гормональные или другие физиологические нарушения - причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их. Новый рацион должны предложить диетолог или санолог", - добавила Супрун.
Вот что должны предусматривать изменения в рацион:
Тренер и физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:
Супрун подчеркнула, что важно наладить полноценный сон, научиться управлять стрессом, контролировать, что и когда есть.