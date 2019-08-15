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Супрун объяснила, как правильно начинать худеть: с чего начать

Супрун объяснила, как правильно начинать худеть: с чего начать - Фото
Фото: pixabay.com
15.08.2019, 09:21

И.о. министра здравоохранения рекомендует наладить полноценный сон, научиться управлять стрессом, контролировать рацион

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила, как правильно начинать худеть. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Прежде всего, если индекс массы тела более 25, стоит проверить болезни, сопровождающие избыточный вес", - уточнила Супрун.

По ее словам, необходимо сдать анализы, после чего врач должен изучить семейную историю пациента, образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы.

Супрун отметила, что на основе клинического вывода, врач должен предложить схему похудения: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды.

"Для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставят целью сбросить от 5 до 15% веса.  Если есть гормональные или другие физиологические нарушения - причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их. Новый рацион должны предложить диетолог или санолог", - добавила Супрун.

Вот что должны предусматривать изменения в рацион:

  • уменьшить потребление калорий на 500-700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить сильнее;
  • выбрать ту диету, которая отвечает предпочтениям пациентам. Более гармонично увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище;
  • заменить вредные блюда на здоровые. Диета - это не только капуста и куриное филе без специй;
  • совет, что "завтракать обязательно" не нашел подтверждения на системном уровне. Но это касается взрослых.

Тренер и физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:

  • аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно расти;
  • силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю;
  • помочь пациенту стать более активным в течение дня.

Супрун подчеркнула, что важно наладить полноценный сон, научиться управлять стрессом, контролировать, что и когда есть.

  • 9 августа Супрун заявила, что перед тем, как принимать решение о похудении, важно понять, откуда берется лишний вес, и, уже исходя из этого, формировать план.
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