Супрун объяснила, как правильно начинать худеть: с чего начать

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И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила, как правильно начинать худеть. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Прежде всего, если индекс массы тела более 25, стоит проверить болезни, сопровождающие избыточный вес", - уточнила Супрун.

По ее словам, необходимо сдать анализы, после чего врач должен изучить семейную историю пациента, образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы.

Супрун отметила, что на основе клинического вывода, врач должен предложить схему похудения: план здорового питания, физической активности, построения здоровой среды.

"Для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставят целью сбросить от 5 до 15% веса. Если есть гормональные или другие физиологические нарушения - причины набора веса, то следует устранять в первую очередь их. Новый рацион должны предложить диетолог или санолог", - добавила Супрун.

Вот что должны предусматривать изменения в рацион:

уменьшить потребление калорий на 500-700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить сильнее;

выбрать ту диету, которая отвечает предпочтениям пациентам. Более гармонично увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище;

заменить вредные блюда на здоровые. Диета - это не только капуста и куриное филе без специй;

совет, что "завтракать обязательно" не нашел подтверждения на системном уровне. Но это касается взрослых.

Тренер и физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:

аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно расти;

силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю;

помочь пациенту стать более активным в течение дня.

Супрун подчеркнула, что важно наладить полноценный сон, научиться управлять стрессом, контролировать, что и когда есть.