Супрун: Острый перец не вредит желудку

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Перец чили не вредит желудку, а, наоборот, предотвращает повреждение желудка, в частности, в случае приема противовоспалительных нестероидных препаратов, как ацетилсалициловая кислота, или при инфекции. Об этом пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, острый перец эффективно уменьшает воспаление в случае панкреатита.

Красный перец - неплохой консервант: он убивает три четверти патогенных бактерий в еде. Он - прекрасный источник антиоксидантов, которые предотвращают старение и повреждение клеток, прогрессирование атеросклероза и фотостарение кожи.

Кроме этого в стручке перца много железа, калия, дневная норма витамина С и витамин А, витамин В6 и бета-каротин.

Также перец в определенной степени предотвращает преждевременную смертность, сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет, облегчает состояние при астме, насморке и чесотке.

Чили способствует похудению и уменьшает аппетит, нормализует обмен веществ при диабете.

По словам Супрун, боль при употреблении перца заставляет мозг выделять эндорфины - нейромедиаторы удовольствия и обезболивания. Поэтому после острой пищи наступает эйфория, пишет министр.