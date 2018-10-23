Супрун рассказала, как правильно чихать и кашлять

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

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Чихать в ладонь - неправильно

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что чихать в ладонь – неправильно, так как она плохо сдерживает патогены. По мнению министра, при отсутствии бумажных салфеток чихать нужно во внутреннюю сторону локтя. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

Она отмечает, что лучшей защитой от патогенов являются бумажные салфетки и хирургическая маска.

Однако если у этих предметов нет под рукой, то лучше, по мнению Супрун, чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя.

"Но, конечно, лучше всего - не болеть вообще! Чтобы защититься от болезни не забывайте постоянно мыть руки, вакцинироваться от гриппа, всегда проветривать помещения и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе, а также сбалансировано питаться, полноценно спать и заниматься спортом", - пишет Супрун.

Ранее сегодня министр написала о том, что польза дельфинотерапии не имеет научных подтверждений, а эффект от купания с дельфинами такой же, как и от общения с другими животными.