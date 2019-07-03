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03.07.2019, 20:50

Супрун защитила "матюки": Ругаться - полезно для здоровья

Супрун защитила "матюки": Ругаться - полезно для здоровья - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой, говорит глава Минздрава

Наука приводит немало аргументов "за" ненормативную лексику. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Глава Минздрава пишет, что метко и точно примененная брань, описывающая отношение человека к ситуации, и не направлена на что, чтобы ​​обидеть собеседника, а полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам.

По словам Супрун, когда человек отвечает нецензурной лексикой на неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение - мозг реагирует на это выделением эндорфинов, которые участвуют в обезболивании или удовлетворении. Исследования показали эффективность ругательств в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. 

При этом она уточняет, что матом следует пользоваться в нужные моменты, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

Супрун рассказывает, что помимо всего прочего долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций, а угнетение эмоций связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

Министр пишет, что ругань и жизнь в социуме тесно связаны, и не самым худшим образом. Считается, что люди трансформировли в брань животную реакцию  в ответ на боль и страх, а также присущую приматам агрессию. Таким образом можно и выразить свои чувства, и никого не травмировать.

Кроме того, применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой - таковы исследования. Однако ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, предупредила Супрун.

Читайте также: Дематюкация на марше: реакция соцсетей на инициативу Богомолец

Народный депутат и недавний кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект за номером 10414 ("Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка)"). Автор проекта затем пояснила в Facebook, что сделала это перед завершением своей депутатской каденции "не как политик, а как врач, женщина, мать четырех детей и просто гражданка Украины."

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Теги: ульяна супрун, ругань, сквернословие
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