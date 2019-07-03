Сюр. В Раду внесли законопроект о "дематюкации" украинского языка

Ольга Богомолец (фото - LIGA.net)

В Верховную Раду внесли на рассмотрение законопроект, который, по задумке автора, должен очистить украинский язык от сквернословия. Документ по номером 10414 подала народный депутат Ольга Богомолец.

Текст озаглавлен как "Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)".

Пояснительной записки пока нет, как нет и сообщения об этом событии в Facebook Богомолец, бывшего кандидата в президенты.

Подан он вчера, 2 июля. Рассматривать его будет в первую очередь комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

В конце февраля 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес в сессионном зале обматерил экс-депутата Дмитрия Маринина, который выступил против повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

До этого, в начале года, перед голосованием по закону о переходе церковных общин спикер Рады Андрей Парубий в словесной перепалке назвал препятствовавшего работе парламента нардепа Вадима Новинского "нечистью" и попросил "отойти от него".

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