"Отойди, нечисть": Парубий отреагировал на Новинского - видео

В Раде, перед голосованием по закону о переходе церковных общин, спикер Андрей Парубий в словесной перепалке назвал препятствовавшего работе парламента нардепа Вадима Новинского "нечистью" и попросил "отойти от него".

После заседания, в комментарии журналисту LIGA.net, Парубий объяснил свои слова "попыткой возобновить нормальную работу парламента".

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"Я рад, что мое обращение помогло восстановить нормальную работу парламента", - рассказал спикер Верховной Рады.

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Сегодня в Верховной Раде приняли закон, регулирующий правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.