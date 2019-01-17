"Отойди, нечисть": Парубий отреагировал на Новинского - видео

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Перед голосованием в Раде по правилам перехода церковных общин спикер Парубий назвал нардепа Новинского "нечистью"

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В Раде, перед голосованием по закону о переходе церковных общин, спикер Андрей Парубий в словесной перепалке назвал препятствовавшего работе парламента нардепа Вадима Новинского "нечистью" и попросил "отойти от него". 

После заседания, в комментарии журналисту LIGA.net, Парубий объяснил свои слова "попыткой возобновить нормальную работу парламента".

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"Я рад, что мое обращение помогло восстановить нормальную работу парламента", - рассказал спикер Верховной Рады.

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Сегодня в Верховной Раде приняли закон, регулирующий правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, Вадим Новинский, перепалка
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