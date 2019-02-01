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01.02.2019, 10:51

Темная энергия способна меняться со временем - ученые

Темная энергия способна меняться со временем - ученые - Фото
Фото: EPA

В новом исследовании квазаров (черных дыр) предполагается, что темная энергия может оказаться не космологической постоянно

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После наблюдения за некоторыми из самых далеких объектов во Вселенной ученые пришли к выводу, что темная энергия со временем возрастает. Об этом сообщает Naked-science.

Согласно новому исследованию квазаров, темная энергия может оказаться не космологической постоянной.

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В работе предполагается, что эта сила могла меняться за 13,8 миллиарда лет со времени Большого взрыва.

"Мы наблюдали за квазарами всего через миллиард лет после Большого взрыва и обнаружили, что расширение Вселенной до сегодняшнего дня происходило быстрее, чем ожидалось. Это может означать, что, чем старше пространство, тем сильнее становится темная энергия", - отметил ведущий автор исследования Гуидо Рисалити из Флорентийского университета.

Квазары - быстрорастущие сверхмассивные черные дыры в центрах галактик.

Специалисты уточнили, что невероятная светимость квазаров происходит из дисков материала, вращающегося вокруг черных дыр. Эти быстровращающиеся диски производят огромные количества ультрафиолетового излучения, часть которого сталкивается с электронами в газовых облаках поблизости.

Рисалити и его коллега Элисабетта Луссо из Даремского университета в Англии определили, что соотношение между этими двумя типами света может указать на расстояние до квазара.

Они исследовали это отношение почти в 1600 квазарах. Для наблюдения за рентгеновским излучением квазаров они использовали рентгеновскую обсерваторию "Чандра" и космический аппарат XMM-Newton, а для анализа ультрафиолетового излучения - наземный Sloan Digital Sky Survey.

Рисалити и Луссо выяснили, что многие квазары расположены невероятно далеко. Самый далекий из них, например, выбрасывал огромные количества света в космос всего 1,1 миллиарда лет после Большого взрыва.

Международная группа исследователей представила самую детальную трехмерную карту распределения материи во Вселенной, а также повысила точность ограничений для темной энергии при помощи камеры Hyper Suprime-Cam на телескопе Subaru.

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Теги: космос, черные дыры, квазары, темная энергия
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