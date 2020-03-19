Тепло до +17 градусов: прогноз погоды в Украине на сегодня - карта

Весна (фото - pixabay.com)

Сегодня, 19 марта, в Украине ожидается от 11 до 17 градусов тепла, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет в западных областях, до +17 градусов, а самая прохладная погода ожидается в Одессе: от +11 до +13 градусов. На востоке Украины - от +12 до +15 градусов.

В Киеве сегодня - 14 - 16 градусов тепла.

Осадков на всей территории Украины не ожидается, ветер - северо-западный, 3-5 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

На выходных ожидается похолодание, температура опустится до 2-4 градусов тепла в воскресенье, в южных областях - до 2-6 градусов, пройдут дожди и мокрый снег.

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