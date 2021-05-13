Тепло и грозы: сегодня в Украине до +24 градусов, к выходным до +28 – карта погоды

Сегодня, 13 мая, в Украине до +24 градусов, на западе страны – грозы. К выходным на востоке потеплеет до +28. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня в западных и центральных областях +15..+19, на востоке Украины +21..+24, на юге +21..+23, в Одесской области +15..+17. На западе ожидаются небольшие дожди и грозы.

Завтра, 14 мая, на западе и в центральных областях +18..+23, на юге +21..+25, в Одесской области +16..+18, на востоке +25..+28. Небольшие дожди и грозы пройдут на западе и в центре Украины.

В субботу, 15 мая, в западных и центральных областях +18..+22, в Винницкой и Кировоградской областях до +23, на юге +20..+25, в Запорожской области до +27, на востоке +25..+28. В центральных и западных областях – небольшие дожди и грозы.

Читайте также: "Почти сырный соус". В Киеве пожелтела река Лыбедь: фото

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.