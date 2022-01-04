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Трускавец остался без воды: власти говорят об аварии, поставщик – о долге 12,5 млн гривень

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 16:25
Трускавец остался без воды: власти говорят об аварии, поставщик – о долге 12,5 млн гривень - Фото
Трускавец (Фото: Трускавецкий горсовет)

С 3 января курортный город Трускавец, находящийся во Львовской области, остался без воды. На сайте поставщика КП Дрогобычводоканал сообщают, что водоснабжение было прекращено из-за непродления договора с Трускавецким водоканалом. В Трускавецком горсовете заявили, что главной причиной является прорыв на водопроводе возле Доброгостова.

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По информации дрогобычского водоканала, договор о водоснабжении закончился 1 января. В предприятии подчеркнули, что Трускавец должен 12,5 млн гривен за услуги. Поэтому новый договор будет заключаться с рядом условий.

В Трускавецком горсовете изданию LIGA.net сообщили, что договор был подписан сегодня, 4 января. В пресс-службе говорят, что вопрос возник из-за юридических моментов, а не из-за долговых обязательств. Поэтому стороны заключили протокол разногласий, по которому будут дополнительно изучать проблемные вопросы.

Жителям города обещают возобновить водоснабжение вечером 4 января или утром 5 января.

Среди условий, которые предлагал Дрогобычский водоканал, было установление конкретных объемов услуги, которые предприятие собирается ежемесячно покупать, и четкой ответственности за несвоевременную оплату. Директор предприятия подчеркнул, что так водоканал пытается уберечь себя от ущерба.

"Есть несколько условий договора, на которые пока не соглашается ООО "Трускавецкий водоканал" и которым не может уступить дрогобычское предприятие, чтобы обезопасить себя от миллионного ущерба, который годами наносит ООО "Трускавецкий водоканал", – сказал он.

Марина Тищенко
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водоснабжение долги трускавец
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